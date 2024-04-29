عطاف يشدّد على “استحالة تحقيق السلم في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم”

في اجتماع وزاري بالعاصمة السعودية حول حلّ الدولتين

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الإثنين بالعاصمة السعودية الرياض، في اجتماع وزاري تم تخصيصه لبحث “سبل تنفيذ حلّ الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

وشارك في هذا الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع عدد من الدول الأوروبية.

حيث تمحورت المحادثات حول سبل وآفاق التعجيل بتنفيذ حلّ الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، كحلّ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي.

وفي كلمته التي ألقاها أمام أشغال هذا الاجتماع، أكد الوزير أحمد عطاف أن “قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، هو الجوهر الأساسي لأي حلّ للصراع العربي الإسرائيلي”.

“وهو التحدي الرئيسي الذي لا مفر منه، فضلا عن كونه الشرط الضروري لأي عملية سلام جدية”، يضيف وزير الخارجية الجزائرية.

مشدّدا على “استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أشاد عطاف بتزايد أعداد الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. داعيا هذه الدول إلى “تجسيد هذه الخطوة الهامة، كمساهمة نحو تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط”.