عطاف يمثل الجزائر في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

ح.م
وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف

حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يوم الخميس، بالجمهورية التركية. لتمثيل الجزائر في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتحتضن تركيا أشغال المنتدى الدولي من 17 إلى 19 أفريل الجاري، تحت شعار “رسم ملامح الغد ومواجهة التقلبات”.

32 مليون شخص إضافي حول العالم قد يُدفَعون إلى دائرة الفقر

وسيعرف الحدث تنظيم سلسلة من الورشات الموضوعاتية التي ينشطها مسؤولون حكوميون وشخصيات أكاديمية وإعلامية بارزة. بغرض مناقشة “جملة من القضايا والملفات الراهنة التي تتصدر اهتمامات المجموعة الدولية”.

وعلى هامش مشاركته في المنتدى، سيجري عطاف “محادثات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي منظمات دولية”.

