عقد جديد مغر لرياض محرز مع مانشستر سيتي

نحو التوقيع على اتفاق جديد قبل نهاية الشهر الجاري

أكد موقع “90 دقيقة” في نسخته الانجليزية أن إدارة مانشستر سيتي استقرت على تجديد عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022/23، المقرر يوم 6 أوت المقبل، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي بخصوص بنود العقد الجديد الذي سيربط محرز بـ”السكاي بلوز”.

وينتهي عقد رياض محرز الحالي صيف عام 2023، لكنه قرر مواصلة مسيرته مع مانشستر سيتي رغم العروض المغرية التي وصلته من عدة أندية أوروبية كبيرة، وفق ما كان صرح به في وقت سابق، كما كان المدير الفني، بيب غوارديولا، منح الضوء الأخضر للإدارة بالإبقاء على محرز على حساب الثنائي رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس، وذكر موقع “90 دقيقة” في تقرير له تعليقا على الوضعية التعاقدية للنجم الجزائري: “قال رياض محرز لمانشستر سيتي إنه يريد البقاء مع النادي ومستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة”، مضيفا: “افتتح السيتي محادثات مع محرز بشأن عقد جديد”، وتابع: “كان النجم الجزائري في حالة رائعة خلال موسم 2021/22، وسجل أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته التي استمرت لأربع سنوات في السيتي”، وأردف: “لقد سجل 24 هدفًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، متجاوزًا بشكل مريح رصيده السابق في استاد الاتحاد عندما وقع 14 هدفًا خلال موسم 2020/21”.

إلى ذلك، أكد نفس المصدر بأن حسم مستقبل الدولي الجزائري سيكون قبل بداية الموسم الكروي الجديد، حتى يسنح لمحرز التركيز على مسيرته مع المان سيتي، وجاء في التقرير: “يعتقد أن المحادثات تتقدم وأن السيتي مستعد لعرض صفقة مدتها ثلاث سنوات على محرز مع خيار التوقيع لعام إضافي”، مضيفا: “ويأمل مسيرو السيتي في الاتفاق على شيء قبل بداية الموسم”، وأردف: “اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مستقر للغاية في الشمال الغربي (مدينة مانشستر)، ويريد الالتزام بمستقبله في فريق بيب غوارديولا، الذي أضاف إرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز إلى ترسانته الهجومية الرائعة بالفعل”.