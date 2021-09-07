عقوبة ثقيلة في حق المصارع فتحي نورين ومدربه  

حرمانهما من المنافسات الرسمية لعشر سنوات

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة ثقيلة ضد المصارع فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، على خلفية انسحابه من مصارعة ممثل الكيان الصهيوني في أولمبياد طوكيو، وذلك بحرمان المصارع ومدربه من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.

وكان المصارع الجزائري قد صنع الحدث الدولي عندما رفض منازلة ممثل الكيان الصهيوني، وصرح بذلك معتبرا أنه موقف مبدئي، وهو الموقف الذي أثار إعجاب الكثير واحتفى به الفلسطينيون والجزائريون على السواء لأنه ينبني على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب.