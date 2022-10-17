علاج العقم متاح بالجزائر وبأسعار تنافسية

تطور كثيرا وبات ينافس الأجانب

تعرف عيادات علاج العقم والتلقيح الإصطناعي بالجزائر، تطورا ملحوظا بالجزائر، خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل كثيرا من المرضى يستغنون عن العيادات التونسية، والتي كانت مقصدهم الأول في سنوات خلت، دون الحديث عن تكاليفها الباهظة. حيث أنفقت أسر كل مدخراتها ولجأت للاستدانة لتحقيق حلم الإنجاب في عيادة تونسية.

وما يحسب لعيادات علاج العقم والتلقيح الإصطناعي بالجزائر، تكاليفها المنخفضة، والتي هي غالبا في متناول غالبية الأسر المحرومة من الذرية.

وفي هذا الصدد، تعتبر تعتبر عيادة “نوفل” المتواجدة في منطقة زواغي بقسنطينة، مقصدا لكثير من العائلات القسنطينية ولمختلف مواطني الولايات الأخرى، لتوفرها على طاقم طبي جزائري متمكن في جميع المجالات، من جراحة وتلقيح وتوليد وزراعة أسنان وغيرها، وهي توفر للمرضى خدمات طبية مختلفة، على رأسها التلقيح المجهري والاصطناعي.

ويؤكد المدير العام للعيادة، بلحاج مصطفى فريد، بأن عمليات التلقيح الإصطناعي متاحة للنساء، اللواتي تكون فرص الحمل الطبيعية لديهن منخفضة، ومبشرا بوجود عديد الحلول لحالات العقم السنوات الأخيرة، وذلك حسب وضع الزوجين وظروفهما.

وحسبه، تقدم عدة عيادات المساعدة على الإنجاب في الجزائر، ومن بينها عيادة “نوفل” خدمات طبية متعددة، ومنها التلقيح المجهري والتلقيح الاصطناعي، تجميد الأجنة، والميكرو بيوبسي، تفتيت الحمض النووي للحيوانات المنوية، مؤكدا أن نسبة النجاح في هذا النوع من العمليات تتعدى الـ 40 بالمئة، حيث يتم قبول جميع الحالات بالنسبة لمختلف الفئات العمرية للرجال، في حين يتم قبول النساء حتى سن 42 سنة.

وكشف المتحدث، أن آخر عملية تلقيح ناجحة كانت قبل شهر تقريبا، لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة وأنجبت توأما في العيادة، كما انجبت سيدة أخرى خلال الأسبوع الجاري طفل بعد انتظار لـ 13 سنة، وذلك بعد اجرائها عملية تلقيح اصطناعي بالعيادة.

وذكر بلحاج، أن السيدة الثانية، جربت جميع وسائل العلاج بما فيها التلقيح في العيادات التونسية، ولكن دون نتيجة تذكر، ليتحقق حلمها في الأمومة بعيادة “نوفل” بقسنطينة، وعلى يد الطبيب الجزائري مطماطي، المختص في إجراء هذا النوع من العمليات الخاصة بالتلقيح المجهري والاصطناعي، والذي يملك خبرة في المجال تفوق 30 سنة، إذ أنّه يقدم العلاج الكامل للمرضى.

وعن تكلفة مثل هذه العمليات ببلادنا، كشف المتحدث، بأن السعر مثلا في عيادتهم لا يتعدى 159 ألف دينار وهو سعر ثابت بالنسبة لجميع الحالات التي تعاني من العقم، وهو مبلغ اعتبره في متناول الغالبية، بدل دفع مبلغ يفوق الـ 50 مليون سنتيم في عيادات خارج الوطن، ودون نتيجة مضمونة.