علّيق يُفاوض رمداوي وكوحيلي.. ونويوة يُريد خاسف وبوزوق ودغموم

اتحاد العاصمة يُواجه صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي "السوبر" القاري

قالت مصادر مقرّبة من بيت اتّحاد العاصمة، إنّ رئيس مجلس الإدارة، بلال نويوة، دخل في مفاوضات متقدّمة مع الثُّنائي يُسري بوزوق، جناح نادي الرّائد النّاشط في الدّرجة الأولى السعودية، وكذا عبد الرحيم دغموم متوسّط ميدان نادي المصري البورسعيدي، بهدف ضمّه خلال فترة التحويلات الصيفية، التي ستفتتحُ أبوابها بتاريخ الفاتح من جويلية المقبل، فضلاً عن مدافع شباب بلوزداد نوفل محمّد خاسف الذي دخل هو الآخر في اتّصالات متقدّمة مع الاتّحاد، رغم ارتباطه بعقد والشّباب إلى غاية 30 جوان من عام 2030، علمًا أنّ متوسّط الميدان غيلاس قناوي، الذي يرتبطُ والاتّحاد بعقد إلى غاية صائفة 2027، الذي أُعير إلى شباب قسنطينة في “الميركاتو” الشتوي الفارط، سيعود في الصائفة المقبلة إلى اتّحاد العاصمة بعد نهاية فترة إعارته.

من جهته، دخل المدير الرياضي، سعيد علّيق، في اتّصالات متقدّمة مع ثُنائي نادي بارادو، الذي ودّع الرّابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، محمّد أمين رمداوي الذي سجّل 12 هدفًا في الموسم الجاري، وكذا بن أحمد كوحيلي الذي بصم على موسم استثنائي بألوان بارادو، الأمر الذي جعل علّيق يُخطّط لخطف اللاّعبين وفق السياسة المستقبلية التي يفكّر في السير عليها والمتمثّلة في تجديد التعداد والتركيز على الشبّان، على اعتبار أنّ رابطة الأبطال الإفريقية ستكون أحد أهداف النّادي في الموسمين القادمين.

يحدثُ هذا في الوقت الذي يدعو فيه محبو النّادي، الرئيس المدير العام لمجمّع الخدمات المينائية “سيربور”، المالك لغالبية أسهم الشركة الرياضية اتحاد العاصمة، رياض حجّال، إلى التدخّل في القريب العاجل من أجل فكّ الخلاف القائم بين علّيق ونويوة، ومن ثمّة وضع كلّ طرف في مكانه تفاديًا لما لا تحمد عقباه، ولعلّ التصريحات الأخيرة التي أطلقها علّيق على أمواج الإذاعة الوطنية نهاية الأسبوع الفارط، التي اتّهم فيها نويوة بعرقلة مهامه، جعلت الأمور تطفو على السّطح وتُنذر بوضع خطير إن لم يتم الفصل فيه من قبل القائمين على شؤون النّادي العاصمي قبل انطلاق التحضيرات الصيفية المقبلة نهاية شهر جويلية القادم.

جدير بذكره، أنّ اتّحاد العاصمة، الذي تُوّج مؤخّراً بكأس الاتّحاد الإفريقي على حساب الزمالك المصري، سيكون على موعد مع فرصة لتكرار سيناريو موسم 2022-2023، من خلال التتويج بـ”السوبر” الإفريقي، وذلك عند ملاقاة نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في النّهائي الواعد الذي سيتمّ تحديد تاريخ ومكان إجرائه، علمًا أنّ ممثّل الكرة الجنوب إفريقية كان قد تُوّج سهرة الأحد برابطة الأبطال الإفريقية على حساب نادي الجيش الملكي المغربي، عقب تعادل الناديين في الرباط بهدف لمثله، في حين فاز زملاء الحارس ويليامس في مدينة “بريتوريا” قبل أسبوع بواقع هدف دون ردّ.