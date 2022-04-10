عملاق أوروبي يُريد انتداب بن سبعيني

يبقى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مُرشّحا بِقوّة، لِتغيير الأجواء في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (26 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ودخلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني هذه الأيّام في مفاوضات مع نظيرتها من مونشنغلادباخ، لِانتداب لاعب الخط الخلفي الجزائري.

ويُدرب فريق بوروسيا دورتموند التقني المحلّي ماركو روز، الذي يعرف بن سبعيني جيّدا، حيث أشرف عليه في نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ما بين 2019-2021.

ويرتبط المدرب ماركو روز (45 سنة) مع نادي بوروسيا دورتموند بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويتموقع فريق بوروسيا دورتموند ثانيا في لائحة الترتيب، قبل 5 جولات عن إسدال ستار البطولة الألمانية. وهو نادٍ كبير، سبق له إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1997، ونشّط نهائي سنة 2013. كما أحرز كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1966، والكأس الأوروبية الممتازة عام 1997. وخاض نهائيَي كأس الاتحاد الأوروبي عامَي 1993 و2002.

وقبل ذلك في سوق الانتقالات الشتوية لِجانفي الماضي، كان بن سبعيني محلّ اهتمام من قبل ناديَي ليفركوزن الألماني ونيوكاسل الإنجليزي. يقول موقع “فوت ميركاتو” في تقرير له نشره، الأحد.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرامي بن سبعيني في سوق انتقالات اللاعبين رقم 17 مليون أورو، فيما تُطالب إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ بِاستلام مبلغ 20 مليون أورو لِتسريحه. عِلما أنها جلبت الدولي الجزائري من فريق ران الفرنسي في صيف 2019، بِمبلغ 8 ملايين أورو.