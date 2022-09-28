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جواهر

عملية تجميل فاشلة تشوه وجه فتاة برازيلية بشكل غريب! (فيديو وصور)

جواهر الشروق
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عملية تجميل فاشلة تشوه وجه فتاة برازيلية بشكل غريب! (فيديو وصور)
صحيفة الديلي ميل
الشابة إيزيس دي أوليفيرا قبل عملية التجميل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور فتاة عشرينية برازيلية شوّهت عملية تجميل فاشلة، وجهها بشكل غريب.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد أجرت إيزيس دي أوليفيرا، من مدينة بالماس شمال البرازيل، عملية لنفخ الشفاه، ولاحظت في البداية أن هناك جزء في الشفة العلوية أكبر من السفلية.

وأضافت الصحيفة أن الشابة اعتقدت بأن الأمور ستتحسن بمرور الوقت، لكن بمجرد أن مرت ساعة، ازداد الأمر سوء، إذ أصيبت بورم غير طبيعي جراء حساسية مصابة بها تجاه المواد الموجودة لحشو شفاهها.

ونشرت إيزيس لقطات مما تعرضت له على موقع تيك توك، وحصد الفيديو ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أن وجهها بدأ ينتفخ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بمجرد إعطائها الإنزيم.

 وقالت في تصريحات صحفية: “في غضون ساعة كان كل شيء منتفخًا للغاية بالفعل. هرعت إلى المستشفى، وأعطوني الأدرينالين والمنشطات والأدوية المضادة للحساسية وكان هناك متسع من الوقت ليهدأ كل شيء”.

في ذات السياق كشفت إيزيس أن الأمر استغرق أربعة أيام حتى يعود وجهها إلى طبيعته، وأكدت بأنها لا تخطط لإجراء المزيد من العمليات التجميلية في أي وقت قريب.

وأوضحت أنها قررت نشر لقطات من حادثتها المؤلمة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الآخرين من المخاطر المحتملة لمثل هذه الإجراءات، لكنها لم تكن لديها أي فكرة عن أنها ستنتشر على نطاق واسع.

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