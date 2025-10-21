عملية جراحية ناجحة لغويري وسيغيب 90 يوما عن الملاعب

سيغيب رسميا عن كأس إفريقيا للأمم

نشر نادي مارسيليا الفرنسي بيان رسمي عبر حساب الفريق، مؤكدا أن الدولي الجزائري أمين غويري أجرى عملية جراحية ناجحة لتثبيت مفصل الكتف الأيمن بعد معاناته من تكرار الخلع، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحتاج إلى فترة راحة وتأهيل تمتد نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح الجهاز الطبي لمارسيليا أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف مختصين فرنسيين، يتضمن جلسات علاج طبيعي وتقوية العضلات، على أن يبدأ المرحلة الميدانية تدريجيًا خلال شهر جانفي المقبل.

وكان غويري قد تعرض للإصابة في مباراة الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم التي جمعت يوم 14 أكتوبر بملعب تيزي وزو أضطر إلى مغادرة الميدان تاركا مكانه لزميله بن طالب.

وبعد حضوره الحفل الذي أقامه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء الماضي، غادر غويري الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها له ناديه مرسيليا الفرنسي، لمباشرة العلاج، وإجراء عملية جراحية بعد التشاور بين اللاعب وطبيب الفريق.

ويأمل أمين غويري أن تكون الأشهر المقبلة فرصة للعودة تدريجيًا إلى أفضل مستوياته البدنية، موضحًا عبر تصريح مقتضب أن “المشوار لم ينتهِ بعد، وأن كل إصابة هي خطوة جديدة نحو القوة والنضج الرياضي”.

وتأكد رسميًا غياب أمين غويري عن المشاركة مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة في المغرب، وهو ما يمثل خسارة فنية كبيرة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش وجماهير “الخضر”.

ويعد اللاعب من أبرز عناصر الجيل الجديد في المنتخب الجزائري، حيث قدم مستويات لافتة منذ انضمامه رسميًا إلى تشكيلة “محاربي الصحراء”، وأسهم في عدة انتصارات مؤثرة خلال مشوار التصفيات الأفريقية.

ومنذ انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا قادمًا من رين مطلع العام الجاري، شارك نجم “الخضر” في 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا، قبل أن تتسبب الإصابة في إنهاء مشواره مؤقتًا خلال النصف الأول من الموسم.

من جانبه، أشاد المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي باحترافية النجم الجزائري وانضباطه، مؤكدًا أن النادي لن يتسرع في عودته للمنافسة، وأن اللاعب سيجد الدعم الكامل من زملائه والجهاز الفني حتى يستعيد جاهزيته التامة.

