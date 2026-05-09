عمورة يتشاجر ووضعيته تزداد سوءًا

ساءت وضعية اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، في صفوف نادي فولفسبورغ الألماني.

وأبعد مدرب فريق فولفسبورغ ديتر هيكينغ لاعبه عمورة مساء السبت ولِسبب انضباطي، عن مواجهة الضيف نادي بايرن ميونيخ، بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

واتُّخذ هذا القرار بِسبب شجار وقع بين المهاجم عمورة وزميله في النادي المدافع الأمريكي كيفين باريديس، خلال الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة البايرن. وفقا لِما ذكرته الصحيفة المحلية “كيكر”.

وقد تُمهّد هذه الحادثة لِترك عمورة لِفريقه فولسبورغ، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن مدة العقد تنقضي في الـ 30 من جوان 2029. إذا علمنا أن مهاجم “الخضر” لم يُسجّل أيّ هدف في المقابلات الرسمية الـ 11 الأخيرة لِفريقه فولفسبورغ.

وخسر فولفسبورغ بِهدف لِصفر، وأمسى يشغل الرتبة الـ 16 بِرصيد 26 نقطة.

وقبل جولة واحدة عن إسدال ستار “البوندسليغا”، يتصارع نادي فولفسبورغ مع فريق سان باولي الذي يملك نفس رصيد النقاط، لكن يتموقع في الرتبة الـ 17 وقبل الأخيرة.

وإذا كان صاحب المركز الـ 17 ينزل آليا إلى القسم الثاني (رفقة نادي الرتبة الـ 18 والأخيرة)، فإن فريق المركز الـ 16 يلعب لاحقا مواجهتَي السد مع ثالث ترتيب بطولة الدرجة الثانية، على أمل تفادي الهبوط.