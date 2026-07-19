عنتر يحيى وصايفي رسمياً في طاقم الخضر وصايب مقترح

"الفاف" تبلغ بيتكوفيتش بالتخلي عن نغيز ومورندي

تشهد أروقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحركات متسارعة وحاسمة قد تعيد تشكيل خارطة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، حيث أبلغت الهيئة الكروية رسمياً الناخب الوطني، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بضرورة إجراء تعديلات جذرية على طاقمه المساعد، وهو القرار الذي يضع المدرب أمام خيارات صعبة ومصيرية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لتنهي تواجد ثنائي بارز في الجهاز الفني، وهما المساعد السويسري دافيد مورندي، والمقرب من بيتكوفيتش، والمدرب المساعد المحلي نبيل نغيز، غير أن الأسباب وراء مغادرتهما تختلف بشكل كلي، حيث ارتكب المساعد السويسري دافيد مورندي سقطة اعتبرتها الاتحادية خطأً جسيماً لا يمكن التغاضي عنه، وجاء ذلك بعد إدلائه بتصريحات إعلامية بمناسبة المباراة التاريخية بين الأرجنتين وسويسرا.

هذا التصرف شكل خرقاً لبند أساسي وصريح في العقد المبرم بينه وبين “الفاف”، والذي يمنعه منعاً باتاً من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة، مما عجّل بقرار إبعاده من منصبه.

مباراة زامبيا ستلعب بنسبة كبيرة بملعب تيزي وزو

وعلى الجانب الآخر، انتهى عقد التقني الجزائري نبيل نغيز رسمياً مع الاتحادية، وأبدى نغيز رغبته في الإعفاء من مواصلة المهام مع “الخضر”، مؤكداً تطلعه للعودة إلى أجواء المنافسة اليومية في الدوري المحلي، حيث يتواجد حالياً في اتصالات متقدمة مع بعض الأندية الساعية للتعاقد معه والاستفادة من خدماته.

وفي المقابل، سعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتقديم بدائل قوية وذات ثقل كروي لتعويض المغادرين، مراهنة على أسماء صنعت أمجاد الكرة الفنية والقيادية في فترات سابقة. وبرز اسم القائد الأسبق لـ “محاربي الصحراء” وبطل ملحمة أم درمان، عنتر يحيى، كأبرز المرشحين لخلافة مورندي، حيث يتضمن المقترح منحه صلاحيات واسعة داخل الطاقم الفني، مستفيداً من خبرته الإدارية والفنية الطويلة في الميادين الأوروبية والعربية،كما طُرح اسم النجم الدولي السابق رفيق صايفي ليكون جزءاً من الجهاز الفني الجديد، مع الحفاظ على منصبه الحالي كمدرب للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، مما يضمن جسراً قوياً للتواصل بين المنتخب الأول والفئات الشابة. وبالإضافة إلى ذلك، يتواجد اسم نجم شبيبة القبائل وأوكسير الفرنسي السابق، موسى صايب، على طاولة رئيس “الفاف” كخيار قوي لتدعيم الطاقم الفني، نظراً لما يملكه من كاريزما وخبرة تكتيكية عالية قد تفيد بيتكوفيتش في قراءة المباريات الإفريقية المعقدة.

ودخل اسم النجم الدولي الجزائري السابق، موسى صايب، مفكرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم ليكون أحد الخيارات المطروحة بقوة لتولي منصب رياضي أو إداري بارز داخل مبنى دالي إبراهيم خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الفاف من خلال هذه الخطوة إلى الاستعانة بخبرات صايب الطويلة في الميادين الأوروبية والمحلية، حيث يملك مسيرة حافلة كلاعب مع شبيبة القبائل، أوكسير الفرنسي، وتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى خبرته التدريبية والتعبوية التي قد تمنح دفعًا قويًا للمنتخبات الوطنية أو الإدارة الفنية.

وتشير المصادر إلى أن الاتصالات التمهيدية تهدف إلى إسناد مهام تتعلق بالإشراف المباشر أو التنسيق داخل المديرية الفنية الوطنية، في إطار خطة الاتحاد لإعادة هيكلة الكرة الجزائرية والاستفادة من الكفاءات وأسماء الجيل الذهبي.

وتترقب الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي في الجزائر رد الفعل النهائي للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، حيث منحت الاتحادية مهلة للمدرب البوسني إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتقديم رده النهائي والموافقة على هذه التغييرات المقترحة أو مناقشتها، في خطوة ستحدد بشكل كبير معالم المرحلة القادمة لبيت المنتخب الوطني.

من جهة أخرى، تتجه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بنسبة كبيرة نحو نقل مواجهة المنتخب الوطني المقبلة ضد زامبيا في إطار الجولة الأولى من إقصائيات كأس إفريقيا 2027 والمقررة في الفترة ما بين 21 سبتمبر والسادس من أكتوبر إلى ملعب تيزي وزو الجديد ويأتي هذا الخيار في إطار استراتيجية “الفاف” لمنح الجماهير في مختلف الولايات فرصة مساندة “الخضر”، واستغلال المنشآت الرياضية الحديثة التي تدعمت بها الحظيرة الوطنية.

وتعتبر هذه المنشأة التحفة معقلاً مثالياً لاحتضان اللقاء بالنظر إلى جودة أرضيته وتجهيزاته العصرية التي تضمن راحة اللاعبين والأنصار. وسيشكل هذا الموعد، في حال ترسيمه، حدثاً استثنائياً كونه أول مباراة رسمية يخوضها المنتخب الأول على أرضية هذا الملعب، وسط ترقب جماهيري كبير لصنع أجواء حماسية تدفع رفقاء القائد الجديد نحو تحقيق انتصار ثمين.