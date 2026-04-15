عوائد مونديال 2026 ستتجاوز 80 مليار دولار

مشاركة تاريخية وزخم جماهيري...

كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومنظمة التجارة العالمية أن بطولة كأس العالم 2026 ستشكل دفعة هائلة للاقتصاد العالمي، بعوائد متوقعة تتجاوز 80 مليار دولار، في نسخة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 جوان حتى 19 جويلية 2026.

وأضافت الدراسة أن البطولة، التي تعد الأولى في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا وخوض 104 مباريات، ستجذب نحو 6.5 مليون زائر إلى 16 مدينة مستضيفة، مع توقعات بإنفاق جماهيري يصل إلى نحو 13.9 مليار دولار، بما ينعكس على رفع حجم النشاط الاقتصادي عالميًا بنحو 40.9 مليار دولار، إلى جانب توفير أكثر من 824 ألف فرصة عمل بدوام كامل.

وينتظر أن تنطلق صافرة بداية كأس العالم 2026 على ملعب “أزتيكا” في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في حين تتوزع المباريات بين مدن كبرى في الدول الثلاث المستضيفة، ضمن توسع غير مسبوق في تاريخ البطولة، بينما ولاية نيوجيرسي ستحتضن المباراة النهائية المقررة يوم 19 جويلية، في ختام البطولة، وسط توقعات بأن تكون المباراة الأكثر متابعة وتأثيرًا اقتصاديًا.

كما أن المباريات ستُقام في 16 مدينة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من بينها أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، ميامي، نيويورك–نيوجيرسي، سياتل، وسان فرانسيسكو.

وأضافت الدراسة أن الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر من العوائد الاقتصادية، حيث يُتوقع أن تحقق نحو 17.2 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، إضافة إلى 3.4 مليار دولار من العائدات الضريبية، مع توفير ما يقارب 185 ألف وظيفة جديدة خلال فترة الحدث.

وكشفت الدراسة أن مدينة لوس أنجلوس تتصدر قائمة المدن من حيث العوائد المتوقعة، بإيرادات تصل إلى نحو 594 مليون دولار من استضافة ثماني مباريات، وهو ما يفوق العائدات التي حققتها المدينة خلال استضافة “سوبر بول” 2022، أحد أكبر الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات.

وأضافت الدراسة أن الجماهير ستتحمل تكاليف مرتفعة خلال فترة البطولة، حيث يبلغ متوسط إنفاق الزائر الدولي نحو 416 دولارًا يوميًا، مع إقامة تمتد في المتوسط إلى 12 يومًا وحضور ما لا يقل عن مباراتين.

كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الإقامة بشكل كبير في بعض المدن المستضيفة، حيث تصل تكلفة الليلة الفندقية في لوس أنجلوس إلى نحو 480 دولارًا مقارنة بمتوسط 227 دولارًا خارج فترة البطولة، فيما تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات من 700 دولار، بينما تتجاوز تذاكر الفئة الأولى للمباراة النهائية حاجز 10 آلاف دولار، في ظل نظام تسعير يعتمد على حجم الطلب.