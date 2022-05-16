عودة قانون “نوبك”.. ماذا تريد الولايات المتحدة من منتجي النفط في “أوبك”؟

وافقت لجنة في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي على قانون “نوبك” (NOPEC)، الذي يسعى إلى الحدّ من تحكم منظمة البلدان المصدرّة للبترول “أوبك” في سياسة إنتاج أعضائها.

ويحاول الكونغرس حسب ملاحظين، من خلال إعادة فتح مشروع “نوبك”، إلى تخفيف الضغط الموجّه نحو الرئيس جو بايدن. بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وطُرح القانون الذي رفضه المشرّعون عدّة مرات، في تسعينات القرن الماضي. وهو يتضمّن في حالة إقراره، إمكانية رفع قضايا في المحاكم الأمريكية ضدّ منتجي النفط في المنظمة.

وينصّ مشروع تأسيس منظمة أوبك على منح أعضاءها حصانة من أية دعاوى من دول أو منظمات أو محاكم حول العالم. وهو ما يسعى مشروع “نوبك” الأمريكي إلى إبطاله.

وعادة ما تتّهم الولايات المتحدة منظمة أوبك بالتحكم في سوق النفط العالمية، من خلال تحديد حجم الإنتاج، للإبقاء على أسعار مرتفعة.

لهذه الأسباب لم تردّ السعودية والإمارات على اتصالات بايدن

في 9 مارس، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنّ البيت الأبيض لم يتمكّن من إجراء اتصال هاتفي، بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين وصفتهم بالكبار. إنّ البيت الأبيض كان يسعى لمناقشة مواضيع تخصّ “تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار الوقود”.