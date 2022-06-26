عودة قوية للمخيمات الصيفية في المدارس

أفواج كشفية وجمعيات تتحصل على الرخص بعد عامين من المنع

منحت وزارة التربية الوطنية الضوء الأخضر للأميار والولاة بفتح المدارس للمخيمات الصيفية الخاصة بالجمعيات والأفواج الكشفية، ويتعلق الأمر بالابتدائيات الواقعة بالمناطق الساحلية التي تحتوي على مطاعم ومرافق تسهل من عملية استقبال الأطفال في المخيمات، بعد سنتين من المنع بسبب جائحة كورونا.

وشرعت العديد من الأفواج الكشفية والجمعيات في الحصول على الرخص الخاصة بالتخييم من طرف السلطات المحلية، وذلك في الفترة الممتدة بين 20 جويلية و30 أوت من السنة الجارية، وفق شروط صارمة للحفاظ على تجهيزات ومرافق المدارس المعنية بالمخيمات.

وفي هذا الإطار، أكد القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون في تصريح للشروق أن أغلب الأفواج الكشفية باتت اليوم تفضل إقامة المخيمات الصيفية في المدارس التي تتوفر على المرافق الضرورية على غرار المطاعم ودورات المياه والقاعات المكيفة، بالإضافة إلى وجود أفواج تختار حياة الخلاء في الغابات لممارسة الطقوس الكشفية الأصيلة والتي يفضلها الكثير من الكشفيين على جدران المدارس، غير أن نقص التأطير والإمكانات جعل قادة الأفواج الكشفية يفضلون المدارس .

وأكد محدثنا أن الكثير من الأفواج ومن مختلف الولايات قدمت طلباتها على مستوى السلطات المحلية للاستفادة من التخييم في المدارس الواقعة في المناطق الساحلية والعديد منها تحصلت على الرخص وبرمجت تاريخ المخيم، “بالإضافة إلى فتح المؤسسات التربوية للأنشطة الكشفية الصيفية وذلك وفق الاتفاقية التي تجمع الكشافة مع وزارة التربية منذ سنوات بهدف استقطاب الأطفال من خلال العديد من الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق المعزولة أين يفتقر السكان للمرافق والمتنزهات..”.

وقال سعدون أن انقطاع سنتين عن التخييم بسبب جائحة كورونا، جعل جميع الأفواج الكشفية تقرر هذا العام إقامة مخيمات صيفية، وفتح المدارس لهذه المخيمات سيساعد على استقطاب أكبر عدد من الأطفال من مختلف ولايات الوطن للاستفادة من متعة التخييم في المناطق الساحلية.

ومن جهته، أكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ عادل زروقي في تصريح للشروق برمجة الفيدرالية مخيمات صيفية للأطفال على مستوى المدارس، بالتنسيق مع الأفواج الكشفية التي تملك إمكانات التأطير، وقال أنها قدمت طلبها في هذا الشأن للوزارة، بهدف إدماج أكبر عدد من الأطفال في المخيمات الصيفية التي تتضمن برامج تربوية وترفيهية هادفة.