عون يكشف عن مخطط لإصلاح مجمع صيدال

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، على ضرورة إعداد هيكل تنظيمي جديد لتسيير مجمع صيدال، بما يضمن تحقيق النجاعة في التسرير واستعادة مكانة المجمع الريادية في السوق الأدوية.

وأوضح الوزير، الإثنين، لدى تفقده لوحدة التوزيع “وسط” التابعة للمجمع، والتي تقع بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد، في إطار زيارة تفقد لقطاعه بولاية البليدة، أن الشروع في “مراجعة تنظيم وتسيير هذا المجمع العمومي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, الذي يولي عناية كبيرة لهذا الملف”.

وأكد أن “الوقت حان لتجديد تسيير صيدال لتكون قاطرة صناعة الأدوية بالجزائر بهدف تغطية جميع احتياجات السوق الوطنية مستقبلا ووضع حد للإعتماد على المخابر الأجنبية”، متأسفا للوضع الذي وصل إليه المجمع بسبب “بعض الأطراف التي تعمدت “تحطيمه”، كما قال.

وتأسف الوزير كون مجمع صيدال الذي كان يغطي نحو 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية سابقا لم يعد يغطي سوى نحو 2 بالمائة فقط حاليا، كما أن عدد أنواع الأدوية التي كان يصنعها انخفضت من 350 إلى 70 نوعا حاليا، حسب عون.

وفي نفس المساعي الرامية لتطوير مجمع صيدال، أمر الوزير بـ “مراجعة أجور العمال” و “تطبيق الأجور الجديدة في شهر مارس المقبل”.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن مباشرة تحقيق في وجهة أدوية مرض السرطان التي يقوم مجمع صيدال بانتاجها.