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الجزائر

عيد الدفلى: 8 إصابات في انفجار غاز أعقبه حريق داخل شقة

الشروق أونلاين
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عيد الدفلى: 8 إصابات في انفجار غاز أعقبه حريق داخل شقة
أرشيف

أصيب 8 أشخاص بحروق متفاوتة وجروح على إثر حادث انفجار غاز متبوع بحريق داخل شقة سكنية تقع بالطابق الثاني ببلدية ودائرة الروينة في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخل أعوانها إثر حادث انفجار غاز متبوع بحريق داخل شقة سكنية تقع بالطابق الثاني من عمارة تتكون من خمسة طوابق، بإقامة بدراني ببلدية ودائرة الروينة في ولاية عين الدفلى.

ووفق ما أفادت به المصالح المعنية، فقد أسفر الحادث في حصيلته الأولية عن إصابة ثمانية أشخاص، تم إسعافهم بعين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وتوزعت الإصابات بين خمس حالات صدمة، وثلاث حالات تعاني من حروق وجروح متفاوتة الخطورة.

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