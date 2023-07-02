عين الدفلى: تصدير أول شحنة من المحولات الكهربائية الى أمريكا

يواصل مصنع سويدي كابل لصناعة كوابل النحاس والأليمنيوم وكوابل الآلات والطيران الجوي بعين الدفلى تصدير منتوجاته ذات الجودة النوعية الجيدة الى مختلف دول العالم، فبعد تصدير الكوابل الكهربائية الى الدول الأوروبية، الافريقية والآسياوية و لامريكية.

اليوم ولأول مرة في المغرب العربي والشرق الأوسط يتم تصدير شحنة أولى من المحولات الكهربائية تنطبق الى المعايير الدولية الى الولايات المتحدة الامريكية ، ويعتبر التصدير الى الدول المتقدمة نجاحا للشركة ولليد العاملة الجزائرية بالمنافسة في الأسواق العالمية.

هذا وأكد السيد زاهر دقة مدير مصانع السويدي كابل بعين الدفلى بأن اجمالي شحنات الولايات المتحدة الامريكية تصل الى 50 مليون دولار، وسبق لمصنع سويدي كابل المتواجد بعين الدفلى التصدير الى دول إيطاليا، التشيلي، كولومبيا كوت ديفوار، البنين، التشاد، السينغال، جزر القمر، تونس، موريتانيا، مصر، العراق والسعودية، اقتحام هذه الأسواق العالمية و التصدير اليها يؤكد بأن الجزائر لها عاملين قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية والتصنيع بجودة عالية وأسعار تنافسية والعامل الجزائري لديه القدرة على الابداع والتميز عندما تتوفر له الإمكانيات المناسبة، كما توفره الحكومة الجزائرية لمصنع سويدي كابل بالمنطقة الصناعية بعين الدفلى.