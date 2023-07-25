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رياضة

غريزمان يرفض اللعب في الدوري السعودي

عمر سلامي
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غريزمان يرفض اللعب في الدوري السعودي
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أنطوان غريزمان

رفض نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي.

وأكدت قنوات الكأس القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن غريزمان رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية.

وقالت: “أكد مصدر فرنسي لقنوات الكأس، أن أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية، وقرر البقاء موسما جديدا في النادي”.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الشهر الماضي، إلى اهتمام النصر السعودي بضم اللاعب الفرنسي.

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