غريزمان يرفض اللعب في الدوري السعودي

رفض نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي.

وأكدت قنوات الكأس القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن غريزمان رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية.

مصادر للكاس |

أكد مصدر فرنسي لـ #قنوات_الكاس أن الدولي الفرنسي #أنطونيو_جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني رفض عرضاً كبيراً من أحد الأندية السعودية وقرر البقاء موسماً جديداً في النادي pic.twitter.com/aWLDXafaUi — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 24, 2023

وقالت: “أكد مصدر فرنسي لقنوات الكأس، أن أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية، وقرر البقاء موسما جديدا في النادي”.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الشهر الماضي، إلى اهتمام النصر السعودي بضم اللاعب الفرنسي.