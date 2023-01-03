غلام في طريقه إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام من العودة إلى حياة الأندية، والمنافسات الرّسمية.

ومعلوم أن المدافع غلام (31 سنة) لا ينتمي إلى أيّ نادٍ، منذ انقضاء مدّة العقد مع فريق نابولي الإيطالي في الـ 30 من جوان الماضي.

ويتدرّب غلام هذه الأيّام في نادي أونجي، وقالت عنه الصحافة الفرنسية في تقارير صحفية صادرة، الثلاثاء، إن اللاعب الجزائري يوشك أن يُمضيَ عقد الانضمام إلى هذا الفريق.

ويملك أسهم نادي أونجي الفرنسي رجل الأعمال الجزائري سعيد شعبان، كما يرأسه أيضا. ويضمّ في صفوفه مواطنيه: المدافع إلياس شتي، ومتوسّط الميدان نبيل بن طالب، والمهاجم فريد الملالي.

وكان فوزي غلام قد دخل مُؤخّرا في اتّصالات مع إدارة نادي سانت إيتيان، لكن باءت المفاوضات بِالفشل. بعد أن اقترح مسؤولو الفريق الفرنسي عقدا قصير المدّة لِمدّة 6 أشهر حتى الصيف المقبل، بينما اشترط المدافع الجزائري عقدا طول المدّة.