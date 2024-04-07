غلق مؤقت وغرامة للمتخلفين عن مداومة التجار

مدعوون إلى الالتزام الصارم أيام عيد الفطر

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على قوائم المداومة الخاصة بعيد الفطر إلى الالتزام الصارم بها، لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها الأحد، أن الالتزام بمداومة عيد الفطر والتي تأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، ستسمح بـ”كسب ثقة المستهلكين وضمان الخدمة العمومية من جهة، وبتجنب العقوبة التي تتراوح بين الغلق المؤقت والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف دج من جهة أخرى”.

كما أكدت أن عدد المهنيين المسخرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات والذي يفوق 51 ألف متعامل عبر مختلف البلديات، يمثلون عدة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدمية، “يكفي لتلبية الطلب وضمان الخدمة خلال أيام العيد”، متوقعة أن يتعزز ذلك باستمرار الخدمة بالنسبة لأكثر من 10 آلاف متعامل متطوع.

وفي نفس السياق، نبهت الجمعية في بيانها أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين إلى أن محطات النقل البري تبقى مفتوحة طيلة أيام العيد، داعية إياهم وكذا سائر أصحاب المركبات إلى التقيد بقوانين المرور وتجنب المخالفات التي قد تودي بالأرواح.