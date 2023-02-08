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رياضة

غوارديولا يهدد بالرحيل في حال معاقبة مانشستر سيتي

عمر سلامي
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غوارديولا يهدد بالرحيل في حال معاقبة مانشستر سيتي
ح.م
بيب غوارديولا

كشفت تقارير إعلامية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا سيغادر منصبه في حال فرض أية عقوبات على النادي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موقع “ذا أثليتك” إن المطلعين على شؤون النادي يتوقعون مغادرة غوارديولا النادي قبل الانتهاء من أي تحقيق.

كما أكدت “ذا صن”، أن غوارديولا سيغادر النادي في حال ثبتت التهم الموجهة للنادي.

وأكد غوارديولا في تصريحات له، قائلا: ” أدافع عن النادي والأشخاص، لأنني أعمل معهم، عندما يتم اتهامهم بشيء أسألهم: أخبروني ماذا يحصل.. إنهم يشرحون وأنا أصدقهم”.

وتابع غوارديولا: “قلت لهم إذا كذبتم علي، في اليوم التالي سأغادر، لقد وضعت ثقتي فيكم لأنني أؤمن بكم منذ اليوم الأول وأنا أدافع عن النادي بسبب ذلك”.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مدرب برشلونة السابق، دافع عن النادي عند إدانته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في 2020، وصدور قرار بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين.

وأضافت أن مدرب السيتي حذر مسؤولي النادي بأنه سيستقيل، إذا اكتشف “كذبهم” عليه بشأن التعاملات المالية للنادي.

وتتهم الرابطة مانشستر سيتي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم.

وتتعلق التهم الموجهة إلى السيتي بالمعلومات المالية المتعلقة بالإيرادات وتفاصيل مكافآت المدرب واللاعبين، في الفترة من موسم 2009 – 2010 حتى موسم 2017- 2018 .

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