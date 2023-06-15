غوغل تعلن عن ميزة لتشخيص الأمراض الجلدية من خلال الصور

أعلنت شركة “غوغل” عن ميزة جديدة في أداة التعرف على الصور “Google Lens” تساعد المستخدم على تشخيص الأمراض الجلدية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الميزة تعطي وصف للحالات المختلفة التي تظهر في الجلد، والوصول إلى أقرب تشخيص مبدئي لها.

وأضافت التقارير أنه عند ظهور شيء غريب غير معروف في الجلد، يمكن استخدام كاميرا “Google Lens” لتصوير الحالة، وسوف تعمل الأداة على تحليل الصورة، والبحث عن الصور المشابهة لها عبر الإنترنت، وعرضها للمستخدم لتحديد الصورة الأكثر ملاءمة والأقرب للحالة الموجودة بالفعل، مصحوبة بمعلومات حولها من مقالات منشورة على الإنترنت.

وتستطيع أداة Lens أيضًا تحديد أجزاء أخرى من الجسم، لذا يمكن استخدامها لوصف المشاكل التي يعاني منها المستخدم مع جسمه، والحصول على تقدير أولي للحالة قبل التوجه إلى الطبيب.

وتعلم الشركة أن الكثيرين يستخدمون محرك البحث التقليدي للبحث عن الأعراض والأمراض باستخدام عبارات البحث المكتوبة، لكن من شأن تلك الميزة أن تجعل عملية البحث والحصول على النتائج أسرع وأكثر وضوحًا.

ولم تكشف غوغل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة، لكن من المتوقع أن تتوفر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.

يُذكر أن غوغل قد أشارت إلى أن نتائج البحث التي تُظهرها الميزة الجديدة هدفها تقديم المعلومات للمستخدم حول الحالة، وليس تقديم تشخيص نهائي، كما أنها ليست بديلًا عن الاستشارة الطبية المتخصصة.

وتعد عدسة غوغل Google Lens أداة صممتها غوغل لتقديم نتائج بحث عن طريق التحليل المرئي للصور، وهي مشابهة لمحرك بحث غوغل ولكن بدلاً من كتابة عبارات بحث، فإنه بالإمكان استخدام كاميرا الهاتف الذكي أو أي صورة، للحصول على المعلومات التي يريدها المستخدم.

وكانت غوغل قد أعلنت قبل عامين عن تطبيق للصحة يُسمى DermAssist، وهو تطبيق متخصص في تشخيص الأمراض الجلدية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وقد حاز التطبيق موافقة الاتحاد الأوروبي، بينما لم يحظَ بترخيص هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA حتى الآن، ولا يزال التطبيق قيد الاختبار والتطوير.

من جانب آخر أعلنت الشركة عن أداة جديدة لتحرير الصور أطلقت عليها اسم “إماجين إيدتير” (Imagen Editor)، تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور استنادا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم، حسب الجزيرة.

وقد صممت الشركة أداتها الجديدة لتجعلها سهلة الاستخدام، فكل ما على المستخدم فعله هو رفع الصورة المراد تعديلها، واختيار المنطقة التي يود التعديل عليها داخل الصورة، ثم كتابة التعديلات التي يود إجراءها، لتنفذها الأداة فورا داخل المنطقة المحددة دون التأثير على باقي الصورة.

وتستطيع الأداة تنفيذ العديد من المهام الأخرى مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، وتغيير لون السماء في الصورة، وإضافة عناصر بدقة تتماشى مع طابع الصورة دون إفساده، وغيرها من المهام المفيدة التي تستغرق حاليا وقتا طويلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.

وتعتمد أداة “إماجين إيدتير” في عملها على الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والعناصر الموجودة بها، وكذلك في فهم الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.

وستمكن الأداة المستخدمين العاديين الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة، من إجراء تعديلات معقدة في ثوان معدودة.

يذكر أن غوغل أعلنت مؤخرا عن تغييرات جديدة في الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق “ميت” (Meet)، التي تدعم التطبيق بميزة جديدة للحماية بعنوان “أون- ذي-غو” (On-the-Go)، تهدف لتعزيز معايير الحماية في محادثات المستخدمين عبر التطبيق أثناء التنقل، بالإضافة إلى إطلاقها عدة ميزات من بينها مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “دويت إيه آي” (Duet AI) في خدمات “غوغل وورك سبيس” (Work space).