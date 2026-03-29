-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غياب التواصل بين الإدارة واللاعب.. بوخنشوش يردّ

الشروق الرياضي
  • 93
  • 0
ردّ اللاعب سليم بوخنشوش، الأحد، على إدارة ناديه شباب بلوزداد بعد قرار أصدرته ضدّه.

وفي أحدث بيان لها، أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد عن اتّخاذها إجراءات تأديبية ضدّ اللاعب سليم بوخنشوش، بِسبب غيابه عن مواجهة مولودية الجزائر.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة الجوارية المتأخّرة الأربعاء الماضي، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وفي أحدث ظهور له على منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فسّر بوخنشوش الغياب بِظرف اجتماعي أليم كما يُوضّحه المنشور المدرج أدناه.

وتُظهر هذه الحادثة “البرزخ” الذي يفصل إدارة النادي عن اللاعبين، في البطولة الوطنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد