غياب التواصل بين الإدارة واللاعب.. بوخنشوش يردّ

ردّ اللاعب سليم بوخنشوش، الأحد، على إدارة ناديه شباب بلوزداد بعد قرار أصدرته ضدّه.

وفي أحدث بيان لها، أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد عن اتّخاذها إجراءات تأديبية ضدّ اللاعب سليم بوخنشوش، بِسبب غيابه عن مواجهة مولودية الجزائر.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة الجوارية المتأخّرة الأربعاء الماضي، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وفي أحدث ظهور له على منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فسّر بوخنشوش الغياب بِظرف اجتماعي أليم كما يُوضّحه المنشور المدرج أدناه.

وتُظهر هذه الحادثة “البرزخ” الذي يفصل إدارة النادي عن اللاعبين، في البطولة الوطنية.