فارس شعيبي ينافس على جائزة لاعب الشهر بآينتراخت فرانكفورت

سيتحدد الفائز عبر تصويت جماهيري تنظمه إدارة النادي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، التي حملت اسم الدولي الجزائري، فارس شعايبي، بعد المستويات المميزة التي قدّمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وسينافس، فارس شعيبي، زميليه، جوناثان بوركاردت، وكان أوزان، إذ سيتحدد الفائز عبر تصويت جماهيري تنظمه إدارة النادي.

وشارك، فارس شايبي، خلال شهر سبتمبر في 5 مباريات، اثنتان منها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الألماني.

وقدّم مهاجم المنتخب الجزائري خلال هذه المباريات، تمريرة حاسمة في “البوندسليغا”، وأخرى في دوري أبطال أوروبا. إضافة إلى تسجيله هدفاً مهماً.

وخاض، فارس شعايبي، 8 مباريات رسمية في جميع المنافسات، بمجموع 691 دقيقة لعب. تمكن خلالها من تقديم 3 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف واحد، الأمر الذي جعله يحجز مكانه بين أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم. تجدر الإشارة أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قام باستدعاء، فارس شعايبي، إلى تربص “الخضر” لشهر أكتوبر، الذي تتخلله مواجهتا الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.