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رياضة

فتحي نورين: لم تعد هناك حجة لمعاقبتي بعد أزمة أوكرانيا (فيديو)

سليم.ع
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فتحي نورين: لم تعد هناك حجة لمعاقبتي بعد أزمة أوكرانيا (فيديو)

قال مصارع الجيد، الجزائري فتحي نورين، أن الحجة التي تمت عقوبته استنادا إليها، سقطت الآن بعد خلط السياسة والرياضة، وطلب من وزير الشباب والرياضة التدخل والطعن في القرار.

وأكد فتحي نورين في تصريحات لـ “الشروق نيوز”: “الحمد لله أنصفنا التاريخ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهناك تناقض ونفاق كبيرين من قبل الاتحادات الدولية، بخلطها السياسة مع الرياضة، ودعمها لأوكرانيا بمعاقبة الرياضيين الروس”.

وأضاف المصارع الجزائري: “لما يتعلق الأمر بقضايا تخص المسلمين والعرب يطبقون عليك القوانين، وعندما تتعلق بدول أوروبية، لا يولون أهمية لهذه القوانين”.

ووصف فتحي نورين، قرار معاقبته بـ10 سنوات، بالقرار الجائر والظالم، وطالب وزير الشباب والرياضة بالطعن في عقوبته، وقال في هذا الإطار: ” الحجة التي عوقبت بها لم تصبح موجودة، فهم الآن يدخلون السياسة في الرياضة، وهذه فرصة لإحياء قضيتي، لأنه لم تبق لديهم حجة لإبقاء عقوبتي، وإن شاء يطعن وزير الشباب والرياضة في القرار”.

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