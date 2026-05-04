فتح التحويلات للعمال المهنيين في التربية.. وهذه شروطها

التصريح بالرغبة وإيداع ملفات لإثبات الكفاءة المهنية:

أعلنت مديريات التربية للولايات عن فتح الحركة التنقلية السنوية للموسم الدراسي المقبل 2026/2027، لفائدة العمال المهنيين المرسمين، حيث طلبت من المعنيين التصريح بالرغبة وتكوين ملفات إدارية، وإيداعها باليد على مستوى المصالح المختصة قبل الـ06 ماي الحالي كآخر أجل.

وأبرقت مصالح المستخدمين بالمديريات مراسلات إلى رؤساء المتوسطات والثانويات، مؤرخة في 29 أفريل المنصرم، تحثهم من خلالها على ضرورة الانخراط على نطاق واسع في مسعى تبليغ جميع العمال المهنيين المرسمين في الرتب التالية، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، سائق من الصنف الأول وسائق من الصنف الثاني، بأنهم يمكنهم المشاركة في حركة التحويلات التي تفتحها وزارة التربية الوطنية سنويا، شريطة القيام ببعض الخطوات الهامة وتتمثل بالأساس في التصريح بالرغبة، إلى جانب تكوين ملف إداري يكون ممضى ومؤشر من قبل مديري المؤسسات التربوية، وذلك تجسيدا للمنشور الإطار رقم 05/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 المتعلق بالحركة التنقلية السنوية، وكذا المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة تنقل الموظفين رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006.

وكذا تطبيقا لفحوى الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي التفاصيل، أبرزت نفس المصالح أن المعنيين من العمال المهنيين المرسمين وليس المتعاقدين، مدعوون لإحضار مجموعة وثائق إدارية، حيث أن المعني بالأمر، مدعو في الشق الخاص بالشهادات العلمية، لتقديم المؤهلات العلمية التي يحوز عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فهم ملزمون أيضا بجلب نسخة من قرار الترسيم أو الترقية في الرتبة الحالية مؤشر من المراقب المالي، نسخة من قرار الإدماج في الرتبة الحالية، نسخة من قرار التربص “أول تعيين” في السلك مؤشر من المراقب المالي مع محضر التنصيب، آخر مقرر نقل مرفق بمحضر تنصيب في المؤسسة التعليمية الحالية، نسخة من استمارة التنقيط الإداري، ونسخة من بطاقة التقييم لإثبات الكفاءة المهنية.

أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالعلاوات والإجازات، فالمعنيون مطالبون بتقديم وسام الاستحقاق التربوي، أو جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي، في حين يحصل ذوو الحقوق من أعضاء جبهة التحرير الوطني، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء على نقاط إضافية.

وعن الجانب المتعلق بالعقوبات، فإن العمال المهنيين مدعوون لإرفاق الملف بنسخة من مقرر العقوبات أو إلغائها مهما كانت درجاتها وهذا يكون تحت مسؤولية مدير المؤسسة التربوية، علاوة على إثبات الوضعية العائلية بتقديم شهادة عائلية.

وفي هذا الإطار، نبهت المصالح ذاتها من الوقوع في بعض التجاوزات التي قد تحرمهم من المشاركة في الحركة التنقلية، على غرار تقديم ملف إداري بوثائق ناقصة، أو تقديمه خارج الآجال القانونية المحددة، أو جلب إيداع ملف لا يحتوي “تصريح بالرغبة”.

وإلى ذلك، طلبت مصالح المستخدمين من رؤسائها للمتوسطات والثانويات، تبليغ المعنيين بأنه يلزم عليهم وضع ملفاتهم الورقية في قميص، مع الحرص على تدوين الاسم واللقب والرتبة ونوع الحركة “قابل للشغور” عليها، على أن يقوموا بتسليم الملفات باليد إلى رئيس مكتب العمال المعنيين، وذلك قبل تاريخ 06 ماي الجاري كآخر أجل.