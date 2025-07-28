فتح التسجيلات للالتحاق بصفوف الجيش الوطني

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، عن فتح باب التسجيلات الأولية للراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ودعت الوزارة في بيان لها الشباب الجزائري الطامح لبناء مستقبله والراغب بالمساهمة في الدفاع عن وطنه، إلى اغتنام هذه الفرصة التي تتيح الالتحاق بمختلف التشكيلات العسكرية، سواء كضباط، أو ضباط صف، أو رجال صف. وذلك بالتسجيل عبر الرابط : https://preinscription.mdn.dz.

وتشمل التخصصات صفوف: القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، إضافة إلى الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، وكذا المديريات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.