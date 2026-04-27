فتح التسجيل أمام المتعاملين للمشاركة بالصالون الدولي للأغذية في إفريقيا

مقرر تنظيمه في تونس من 9 إلى 11 جوان المقبل:

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الاثنين في بيان لها، عن فتح باب التسجيل أمام المتعاملين الجزائريين الناشطين في مجال إنتاج وتصدير المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، للمشاركة في فعاليات الصالون الدولي للأغذية في إفريقيا، المقرر تنظيمه بتونس من 9 إلى 11 جوان المقبل.

ويعد الصالون ملتقى أساسيا في القارة، حيث يلتقي فيه الموردون الدوليون وكبار المشترين الأفارقة بهدف تسهيل دخول الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية الهامة والوقوف على أحدث اتجاهات الصناعة الغذائية في المنطقة، يضيف ذات المصدر.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الحدث يعد الوجهة الأمثل للمصنعين وتجار التجزئة والمتخصصين في خدمات الطعام والمستوردين والموزعين، من أجل الحصول على حلول تحسن إنتاجهم وتلبي احتياجاتهم التشغيلية.

كما يعتبر هذا الحدث مناسبة لعرض أحدث التوجهات والتقنيات العالمية المكيفة خصيصا لسوق الأغذية والمشروبات الإفريقية، حيث سيقدم مئات العارضين الدوليين منتجات مبتكرة، بدءا من معدات التصنيع المستدامة وحلول التغليف المتطورة، وصولا إلى المكونات الفريدة والأطعمة المتخصصة.

ويغطي المعرض مختلف جوانب قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك تقنيات التعبئة والتغليف وسلسلة التبريد وحلول التخزين والخدمات اللوجيستية والوجبات الجاهزة والمأكولات البحرية وتصنيع الأغذية والأغذية العضوية والمشروبات وقطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المتعاملين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الخاص بهذا الصالون عبر موقعها الالكتروني.