أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، مساء اليوم الثلاثاء، 16 أفريل، عن فتح تحقيق قضائي حول انهيار جسر تصفية الغبار بمركّب الحجار، صباح الأحد، والذي نجم عنه توقف الإنتاج.

وقال البيان الذي نشرته الإذاعة الوطنية أنّه “بتاريخ 14 أفريل 2024 وفي حدود الساعة الخامسة صباحاً، حدث إنهيار لجسر تصفية الغبار رقم 01 بوحدة إنتاج المواد الملبدة PMA بمركب سيدار الحجار، نجم عنه توقف الإنتاج”.

ليعلن بيان وكيل الجمهورية أنّ “نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق إبتدائي عن طريق مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ذلك”.