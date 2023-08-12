-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر
أرشيف
مركّب سيدار الحجار

أجرى الوزير الأول يوم السبت، زيارة تفقد إلى مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” بعنابة، أين دعا عمال المنشأة إلى “بذل كل المجهودات لاسترجاع بريقها التاريخي”.

 وأعرب المسؤول، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن “أمله في أن يأخذ عمال المركب بزمام الأمور، لاسترجاع بريق هذه المنشأة التاريخية. مؤكدا مرافقة الدولة لهم “بكل الإمكانيات المتاحة”.

و بعد أن ذكر بأن مركّب الحجار هو أول مركب للحديد والصلب على الصعيد الإفريقي، أشار الوزير الأول إلى إمكانية رفع التحدي واستعمال طاقات هذه المنشأة لإنتاج السكك الحديدية.

من جهته، أوضح الرئيس المدير العام للمركب مانع لطفي كمال، أن “سيدار الحجار” يشكل توازنا في الاقتصاد الوطني. موكدا “وعي كافة عماله بالرهانات التي تنتظرهم”.

ويقوم الوزير الأول منذ صبيحة السبت، بزيارة عمل إلى ولايات قالمة والطارف وعنابة. لتفقد عدة مشاريع لمنشآت قاعدية ومشاريع حيوية في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والصناعة.

مقالات ذات صلة
عطاف يدعو الأمريكيين للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة بالجزائر

عطاف يدعو الأمريكيين للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة بالجزائر

الأدوية المضادة للسرطان: دخول ثلاث وحدات حيز الإنتاج قريبا

الأدوية المضادة للسرطان: دخول ثلاث وحدات حيز الإنتاج قريبا

سوناطراك: 266 ناجحا في مسابقة التوظيف بولايتي أدرار وتيميمون

سوناطراك: 266 ناجحا في مسابقة التوظيف بولايتي أدرار وتيميمون

طلب قياسي على النفط خلال الأشهر القادمة

طلب قياسي على النفط خلال الأشهر القادمة

إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

هكذا التهم تضخيم الفواتير ثلث فاتورة الاستيراد في 10 سنوات!

هكذا التهم تضخيم الفواتير ثلث فاتورة الاستيراد في 10 سنوات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد