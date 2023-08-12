الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

أجرى الوزير الأول يوم السبت، زيارة تفقد إلى مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” بعنابة، أين دعا عمال المنشأة إلى “بذل كل المجهودات لاسترجاع بريقها التاريخي”.

وأعرب المسؤول، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن “أمله في أن يأخذ عمال المركب بزمام الأمور، لاسترجاع بريق هذه المنشأة التاريخية. مؤكدا مرافقة الدولة لهم “بكل الإمكانيات المتاحة”.

و بعد أن ذكر بأن مركّب الحجار هو أول مركب للحديد والصلب على الصعيد الإفريقي، أشار الوزير الأول إلى إمكانية رفع التحدي واستعمال طاقات هذه المنشأة لإنتاج السكك الحديدية.

من جهته، أوضح الرئيس المدير العام للمركب مانع لطفي كمال، أن “سيدار الحجار” يشكل توازنا في الاقتصاد الوطني. موكدا “وعي كافة عماله بالرهانات التي تنتظرهم”.

ويقوم الوزير الأول منذ صبيحة السبت، بزيارة عمل إلى ولايات قالمة والطارف وعنابة. لتفقد عدة مشاريع لمنشآت قاعدية ومشاريع حيوية في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والصناعة.