فتح مسابقة الدكتوراه خلال الثلاثي الأول من 2024

عروض التكوين وفقا لاحتياجات مؤسسات التعليم العالي

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مديرية التكوين في الدكتوراه مديري مؤسسات التعليم العالي من أجل التحضير لفتح مسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، والتي ستجرى خلال الثلاثي الأول من 2024.

واستعدادا لفتح مسابقات التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2023-2024، طلبت مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل بالوزارة من مديري الجامعات دعوة رؤساء مسارات التكوين في الماستر 2 من أجل التحضير للملفات الخاصة بمسابقة الدكتوراه وعروض التكوين، وهذا من خلال اقتراح فتح أو إعادة فتح أو تجميد التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية الحالية.

ودعت مديرية التكوين في الدكتوراه مسؤولي مسارات التكوين في الماستر 2 إلى تحضير الملفات الخاصة بعروض التكوين الجديدة، وهذا لتقديمها حسب الرزنامة التي سيعلن عنها قريبا للدراسة أمام الهيئات العلمية المختصة للموافقة عليها من قبل الندوات الجهوية وتأهيلها برسم السنة الجامعية 2023-2024، على أن تخضع العروض المقدمة للشروط المتعلقة بالتكوين في الطور الثالث وتتوافق والاحتياجات المعبر عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي في كل تخصص وميدان.

وفي ذات السياق، ينبغي على مسؤولي التكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية السابقة التقدم بطلب إعادة فتح أو تجميد التكوين مع تقديم المبررات اللازمة لكل طلب من أجل التحضير الجيد لفتح عروض التكوين، وتحديد المناصب البيداغوجية اللازمة للسنة الحالية من أجل ضمان السير الحسن لعملية تأهيل عروض التكوين بما يتلاءم والتخصصات المطلوبة، وهذا قبل الإعلان عن رزنامة فتح المسابقات واستقبال ملفات الترشح، والتي ستكون خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 على أكثر تقدير.

وفي سياق مواز، تعكف حاليا المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على عملية تسجيل حصيلة البحث المرحلية للمشاريع المعتمدة سنة 2022 من أجل التقييم والتصويب، وهذا تحضيرا لإطلاق مشاريع جديدة، ومن أجل ذلك راسلت مديرية التكوين في الدكتوراه رؤساء الندوات الجهوية للجامعات من أجل الاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي للشروع في تسجيل حصيلة مشاريع البحث المرحلية للمشاريع المعتمدة سنة 2022 والتي لم يتم تسجيلها في الآجال المحددة وذلك عبر الحساب الخاص بالمؤسسة عبر المنصة الرقمية المخصصة لمشاريع البحث التكويني الجامعي، وهذا في الفترة الممتدة من 2 إلى 12 نوفمبر الجاري.