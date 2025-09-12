فتح 185 منصب لفائدة حاملي الدكتوراه غير الأجراء

للتوظيف بـ10 مراكز بحث عن طريق التعاقد

أعلنت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح التوظيف عن طريق التعاقد لصالح الدكاترة غير الأجراء، من أجل تنفيذ مشاريع وأعمال بحث وتطوير عبر مراكز البحث.

وحسب ما نشرته المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر موقعها الرسمي، بلغ عدد المناصب المفتوحة حوالي 185 موزعة عبر 10 مراكز بحث مختلفة، حيث يمكن لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الشأن، وهذا من أجل العمل في إطار التعاقد من أجل تطوير مشاريع بحث وتطوير وابتكار متعددة التخصصات في بعض الميادين المهمة .

ويندرج هذا التوظيف بالتعاقد في إطار الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 24-428 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 والذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل، والتي تمتد لـ3 سنوات قابلة للتجديد وتسمح للمعنيين بتقاضي أجر شهري محترم واكتساب خبرة للتوظيف مستقبلا .

وفي إطار هذا النمط من التوظيف، يمكن للمترشحين حسب التخصص اختيار أحد المراكز البحثية العشرة المعنية، ويتعلق الأمر بكل من مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، والذي أعلن عن فتح 85 منصبا، منها 82 تخص مشروع الرقائق الإلكترونية وهذا لفائدة المترشحين حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء في تخصصات “ميكرو إلكترونيك” و”أنظمة الإعلام الآلي” و”الاتصالات” ومنصبين آخرين في مشروع مختلف.

ويبرز أيضا من بين المراكز المتاحة للتوظيف بالتعاقد مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني والذي فتح 14 منصبا في عدة مشاريع مختلفة منها تحليل البيانات وعلم المكتبات وعلم المعلومات الحيوية، وأمن المعلومات، الملاحة المستقلة طائرات من دون طيار، الأمن السحابي.. وهي متاحة للدكاترة المتخصصين في الإعلام الآلي .

وفي سياق ذي صلة، أعلن مركز البحث والتطوير الفلاحي عن فتح 22 منصبا، منها 7 في شعبة تطوير سلالة “الكباش” الحمراء النادرة لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء في تخصصات علوم التغذية واقتصاديات الهيدرولوجيا الزراعية، والاقتصاد الزراعي إنتاج المحاصيل، و15 منصبا آخر في مشروع الإنتاج الحيواني والصحة، وهي مفتوحة لحاملي دكتوراه طب بيطري والتقنيات الحيوية وإحصائيات وإعلام آلي.

وإلى ذلك، يقدم مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية للراغبين في التوظيف عن طريق التقاعد خيارات ضمن 10 مناصب مختلفة ضمن مجال تخصصه .

أما وحدة مركز البحث في النباتات الطبية بالأغواط، فقد فتحت 6 مناصب في تخصصات علم البيولوجيا والكيمياء وفيزياء المادة والإعلام الآلي، في حين فتح مركز البحث في الرياضيات التطبيقية 10 مناصب في تخصصات الرياضيات المختلفة.

كما فتح مركز البحث في نانو تكنولوجيا، هو الآخر، 10 مناصب في تخصصات علم المادة والفيزياء والكيمياء وعلم المواد، وعدة تخصصات أخرى للتحضير لمشاريع في تخصصات ذات صلة.

فيما أعلن مركز البحث في مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة عن فتح 10 مناصب من أجل مشاريع حيوية في قطاع الزراعة تهدف لتنمية شجرة الأرغان في الجزائر، لحاملي الدكتوراه في تخصصات زراعة النباتات (زراعة في المختبر) وأيضا مشروع تطوير الزعفران لحاملي الدكتوراه في تخصصات إنتاج المحاصيل، ومشروع الري الذكي لتخصصات علوم الكمبيوتر وتقني، بالإضافة إلى مشروع تقنية مكافحة زحف الرمال على الطرق والمسارات لحاملي دكتوراه الرياضيات (النمذجة) ميكانيكا الموائع.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية عن فتح 10 مناصب للتوظيف بالتعاقد في تخصصات تطوير الدرون “الطائرات المسيّرة” لفائدة حاملي دكتوراه في تخصصات إلكتروتقني وإعلام آلي وآلية وإلكترونيك، بالإضافة إلى المشاركة في مشروع تطوير السيارات الكهربائية وهذا لحاملي إلكترو تقني وإعلام آلي وآلية وإلكترونيك، أما مركز البحث، ففتح عدة مناصب لمشاريع تصنيع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لفائدة حاملي الدكتوراه في تخصصات فيزياء المادة والطاقات المتجددة وكيمياء الطاقة، وفيزياء المادة.