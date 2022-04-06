فرحات وموسم للنسيان

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات بِأسوأ موسم له، منذ احترافه بِالبطولة الفرنسية في صيف 2016.

ويشكو متوسط الميدان فرحات إصابة في منتصف الظهر، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِفترة تقترب من ثلاثة أسابيع من الآن. استنادا إلى تصريحات التقني نيكولا أوزاي مدربه في فريق نيم، وكما ذكرته صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، الأربعاء.

وتعني هذه المدّة أن فرحات سيغيب إلى حدّ ما، عن المقابلات الأربع لِفريقه نيم في بطولة فرنسا للقسم الثاني، التي تُلعب ما بين الـ 9 والـ 22 من أفريل الحالي.

وتبقى بعدها ثلاث مواجهات فقط لِفريق نيم، الذي يتموقع في الرّتبة الـ 13، ويُصارع من أجل البقاء في القسم الثاني.

وتنقضي مدّة عقد زين الدين فرحات (29 سنة) مع نادي نيم الفرنسي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وقبل الإصابة، اكتفى ابن برج منايل (بومرداس) بِالمشاركة أساسيا في 10 لقاءات فقط في البطولة، من أصل 31 مواجهة لِفريقه نيم، مع خُلُوِّ السجّل من الأهداف والتمريرات. عكس الموسم الماضي لمّا أمضى 6 أهداف ووزّع 10 تمريرات حاسمة، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في بطولة فرنسا للقسم الأوّل. ناهيك عن فقدانه المنصب الدولي، حيث لم يُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري منذ ودّية مالي، في جوان 2021.