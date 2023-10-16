-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين
العالم

فرنسا توقف القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة من أجل طردها

الشروق أونلاين
  • 448
  • 0
فرنسا توقف القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة من أجل طردها
ح. م
قامت السلطات الفرنسية بوضع القيادية الفلسطينية، مريم أبو دقة، قيد الإقامة الجبرية بهدف ترحيلها.

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أنه تم وضعها قيد الإقامة الجبرية جنوب شرق فرنسا وذلك بعد صدور أمر بطردها.

فحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، فالقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، قد حصلت على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً وذلك بهدف “المشاركة في مؤتمرات مختلفة بفرنسا حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

لكن في 9 أكتوبر قررت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية منع أبو دقة من تقديم مداخلة في مقر الجمعية. وهذا قبل أن يتم وضع السياسية الفلسطينية اليوم، 16 أكتوبر، قيد الإقامة الجبرية.

وحسب “وفا” نقلا عن “فرانس برس” فقد ادعت وزارة الداخلية الفرنسية أن قرارها سببه “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس”، بحسب أمر مؤرخ يوم الأحد.

وحسب ذات المصدر “أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأنه من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة، ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً”، والحضور يومياً على الساعة 12:30 إلى مركز الشرطة في وسط المدينة”، بحسب نص القرار الذي تم تبليغه اليوم إلى مريم أبو دقة.

وللتذكير، فقد أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس الماضي، بمنع كل التظاهرات المؤيدة لفلسطين، بدعوى أنها  “يحتمل أن تتسبب بمساس بالأمن العام“.

مقالات ذات صلة
رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”

رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”

قطر ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

قطر ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

تمهيدا للغزو البري.. إسرائيل تستعد لقصف عزة بقنابل ذكية

تمهيدا للغزو البري.. إسرائيل تستعد لقصف عزة بقنابل ذكية

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر حماية “غير مشروعة” لجيس الاحتلال

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر حماية “غير مشروعة” لجيس الاحتلال

“الأقصى مثل الكعبة”.. صحفي يوثق لحظات استشهاده وآخر كلماته! (فيديو)

“الأقصى مثل الكعبة”.. صحفي يوثق لحظات استشهاده وآخر كلماته! (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد