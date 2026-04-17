“فريطال” تفتح آفاق شراكة مع أوكرانيا في رقابة جودة منتجات الألبان

استقبلت مؤسسة “فريطال” وفداً رفيع المستوى من المتعاملين الاقتصاديين الأوكرانيين، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات رقابة الجودة في قطاع صناعة الألبان.

وأفاد بيان للمؤسسة أن اللقاء يأتي ضمن مساعي دعم الأمن الغذائي ورفع المعايير التقنية، وتم بحضور الرئيس المدير العام للمؤسسة، محمد نبيل حمو، مرفوقاً بإطارات وخبراء المؤسسة، حيث خصّ الوفد الضيف بعرض تقني مفصل حول نشاطات “فريطال”.

وترأس الوفد الأوكراني سفير أوكرانيا لدى الجزائر، أولكسندر فورونين، بمشاركة عدد من مسؤولي القطاع، من بينهم رئيس الجمعية الأوكرانية لمحوّلي منتجات الألبان أرسين ديدور، ونائب رئيس المصلحة البيطرية الحكومية أوليغ أوسيان، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة “أولام” العالمية.

وخلال اللقاء، أكد محمد نبيل حمو على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه “فريطال” في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد على كفاءات هندسية جزائرية عالية المستوى، قادرة على مواكبة المعايير الدولية في مجال الرقابة التقنية وجودة الإنتاج.

كما قدّم عرضاً حول منظومة الخدمات التي توفرها المؤسسة، خاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المواد الأولية والمنتجات النهائية، إضافة إلى التدقيق التقني لمعدات إنتاج الحليب، بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وتناول الجانبان، خلال جلسة العمل التي انعقدت يوم أمس الخميس، سبل إقامة شراكة مستدامة بين “فريطال” ومؤسسات صناعة الألبان في أوكرانيا، لاسيما في ما يتعلق بإخضاع المعدات والتقنيات الموجهة للسوق الجزائرية لرقابة جودة مسبقة، بهدف تسهيل المبادلات التجارية وضمان سلامة سلسلة الإنتاج.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد الأوكراني عن إعجابهم بالمستوى المهني الذي لمسوه داخل المؤسسة، مؤكدين رغبتهم في تطوير تعاون تقني مشترك يخدم مصالح البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ثمرة تنسيق مشترك بين مؤسسة “فريطال” والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، في إطار دعم الشراكات الدولية في قطاع الصناعات الغذائية.