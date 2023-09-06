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رياضة

فريق جديد لـ “الجندي المجهول”

علي بهلولي
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فريق جديد لـ “الجندي المجهول”
ح.م
محمد فارس بِزيّ نادي لاتسيو الإيطالي.

أعلنت إدارة نادي بريشيا الإيطالي مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس.

ولم تُقدّم إدارة نادي بريشيا تفاصيل عن الصّفقة، غير أن تقارير صحفية إيطالية ذكرت أن محمد فارس وقّع عقدا يلعب بِموجبه مُعارا لِمدّة موسم واحد.
ويرتبط المدافع فارس (27 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

ولم يلعب محمد فارس أيّ لقاء رسمي منذ مطلع جانفي 2022، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، وإجرائه عملية جراحية. وهو أحد اللاعبين الذين ساهموا في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وبِخصوص فريق بريشيا، فهو ينتمي إلى بطولة إيطاليا للقسم الثاني، وقد أفلت عند نهاية الموسم المُنقضي من النزول إلى الدرجة الثالثة، لمّا تموقع في الرّتبة الـ 16 من أصل 20 ناديا متنافسا.

وفي الموسم الجديد، يحتلّ فريق بريشيا الرّتبة الـ 12، لكن بعد أن خاض مباراة واحدة فقط من أصل 4 مواجهات.

وسبق لِفريق بريشيا أن ضمّ في صفوفه لاعبين كبار، أمثال روبيرتو باجيو وجوسيب غوارديولا وأندريا بيرلو ولويجي دي بياجيو ولوكا توني. فضلا عن مهاجم المنتخب الأولمبي الجزائري محمد بلخير ما بين 2018 و2019.

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