فريق جزائري يفوز بجائزة دولية بابتكار حول الذكاء الاصطناعي في الزراعة

فاز فريق جزائري، بجائزة دولية بابتكار حول الذكاء الاصطناعي في الزراعة، بعد مشاركته في مسابقة شركة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام”.

وأوضح بيان للشركة أن “الفريق الجزائري (فارم اي), الذي قدم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي, حصل على المركز الثاني على مستوى العالم, حيث تميز من بين 11 شركة ناشئة في العالم, وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية”.

وأضاف أن “الفريق الجزائري فاز بشيك قدره 15 ألف دولار, إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من 10 آلاف صوت”.

ولفت البيان إلى أنه “من المتوقع أن يتنافس فريق (فارم اي) شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار, حيث يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي باعتبارها خطوة نحو تجسيد مزرعة خالية من الأمراض”.

ويعد “فارم اي” نظاما مبكرا للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار, لتفادي مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ”.

للإشارة, فإن مسابقة “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” هي مشروع جديد تم إطلاقه سنة 2021 كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات الرقمية “بذور المستقبل” من هواوي.

وعرف البرنامج في 2021 مشاركة أكثر من 3500 شاب من أكثر من 117 دولة, وبذلك وصل العدد الإجمالي للمشاركين على مدار الـ13 سنة الماضية إلى 120.000 طالب يمثلون 136 دولة ومنطقة, بينما استفاد 120 طالبا من الجزائر في نسخته الثامنة.