فريق سليماني ينزل إلى القسم الثاني

نزل فريق كوريتيبا إلى بطولة البرازيل للقسم الثاني، قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار منافسة حظيرة النّخبة.

ومعلوم أن فريق كوريتيبا يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، منذ أوت الماضي. فيما انطلقت بطولة القسم الأوّل شهر أفريل المُنصرم.

وخسر فريق كوريتيبا بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي فلوميننسي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 35، لُعبت في ساعة مُبكّرة من صباح الأحد.

وغاب المهاجم سليماني عن صفوف فريقه كوريتيبا في هذه المباراة، بِداعي الإصابة.

وقبل 3 جولات عن نهاية البطولة البرازيلية، يملك فريق كوريتيبا 29 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. مُتخلّفا عن صاحب الرّتبة الـ 16 نادي باهيا بِفارق 12 نقطة.

ويشمل النزول إلى القسم الثاني أندية المراكز الأربعة الأخيرة.