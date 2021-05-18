فساتين الخطوبة 2021 ..شيفون ودانتيل وباستيل

من وحي الفاشن ويك

صارت مراسيم الخطوبة في الأونة الأخيرة حدثا عائليا خاصا. تغيير أملته الظروف الاقتصادية والجائحة وسلم الأولويات، لذا لمواكبة التغيير تعرض الشروق العربي عليكن مجموعة من طلات السهرة المناسبة جدا للخطوبة والدفوع وقطيع الشرط وغيرها من المناسبات التي تسبق الزفاف.

اتفق جمهور من المصممين أمثال اتولييه فرساتشي وطوني ورد وجورج حبيقة على أن تكون فساتين الخطوبة بطول ميدي أي نصف ساق. والأكثر أناقة هي

الطلة المكونة من قطعتين، بوستييه فخم وبتطريزات كثيرة وتنورة ستان أو حرير بسيطة أو مزركشة بالطبعات والترتر وغيرها بطول ميدي وتكتمل الإطلالة بحذاء كعب عالي جذا ليوهم بالطول الفارع.

الأحمر يليق بكل فتاة مقبلة على الزواج فيمنحها الوهج الذي تحتاجه في مثل هذا اليوم، يمكنك اعتماد طلة الجامبسوت بالأحمر بالدانتيل والستراس أو فستانا الكتف البسيط أو الطمعم بالدانتيل كما تصوره إيلي صعب.

من الألوان الضاربة في عمق الموضة “الذهبي، فهو ورغم لمعانه سيزيدك بريقا. إختاريه بقصة عروس البحر وأكمام منفوخة ليكون أكثر دراما مثل تصميم طوني ورد الهوت كوتور.

قد تكون جرأة منك أن ترتدي الأبيض في يوم الخطوبة ولكن من يمنعك من ذلك، شرط أن يكون الفستان قصيرا تحت الركبة مع تصميم بسيط كما ابتكرته المصممة اللاتينية إيناس دي سانتوس.

قد تذوبين عشقا في خيال المصمم اللبناني زهير مراد الذي تخيل فستان الخطوبة بالفضي والريش ، المهم أن لا يزيد التصميم عن حده فينقلب إلى كرنفال. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقدم التهاني وكل عام وأنت متألقة وفاشن