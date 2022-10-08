فضيحة في بيت إيتو.. اعترافات بِلجوء لاعبي منتخب الكاميرون إلى الشعوذة

يلجأ لاعبو منتخب الكاميرون لِكرة القدم إلى الشعوذة، قبيل خوض مقابلات دولية رسمية.

وتأهّل منتخب الكاميرون على حساب الفريق الجزائري لِنهائيات كأس العالم 2022، في مقابلة تصفوية مُثيرة للجدل (العودة). وسيلعب النهائيات بعد شهر ونصف الشهر من الآن في فوج يضمّ فرق البرازيل وصربيا وسويسرا.

ونشر موقع إذاعة فرنسا الدولية، الجمعة، تقريرا يكشف فيه لجوء لاعبي منتخب الكاميرون إلى الشعوذة، جلبا للنصر أو التأهّل أو أمور أخرى.

ونُقدّم لكم فيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

– شوهد صباح أحد أيّام شهر سبتمبر الماضي بِإحدى القرى الكاميرونية، وتحت أجواء ماطرة، مُشعوذ يُزيّن رقبته بِتمائم، ويحمل حقيبة مصنوعة من جلد البقر، ويُمارس طقوسا غريبة على لاعبَين دوليَين كاميرونيَن، كانا يجثوان على ركبتَيهما أمامه. رفضت وسيلة الإعلام الفرنسي الكشف عن هُوِّيتَيهما.

– قال مُشعوذ كاميروني آخر واسمه نجي أوسيني، إن لجوء لاعبي منتخب بلاده إلى الشعوذة سلوك تقليدي، وليس وليد اليوم.

– وقال الصحفي الكاميروني جون برونو تاني إنه شاهد إحضار اتحاد الكرة في بلاده لِمشعوذ إلى ملعب العاصمة ياوندي “أحمد أهيدجو”، فذبح ثورا، ثم راح يرش لاعبي منتخب “الأسود الجموحة” بِالدّماء، موهما إيّاهم أن هذا العمل سيجلب لهم الفوز!

– يستحمّ بعض لاعبي منتخب الكاميرون بِخلطة يقترحها عليهم مشعوذون، تتمثّل في مزج الماء بِأعشاب برّية. ويصف “المعالج الرّوحاني” الماء الذي يُعدّه بِأنه ماء مُقدّس!

– اعترف مشعوذ كاميروني آخر بِأنه استقبل في “وكره” (عيادته) خمسة لاعبين دوليين لِمنتخب بلاده، لكنه فضّل عدم ذكر أسمائهم. بِهدف المشاركة أساسيا في كأس أمم إفريقيا 2022، أو خوض مونديال قطر.

– يُفضّل لاعبو منتخب الكاميرون الذهاب إلى المشعوذين المُقيمين في المناطق النّائية والغابات والأدغال، حتى لا يُفتضحون.

– أكّد اللاعب الكاميروني سالمون بانغا استغاثة بعض اللاعبين في بلده بِالمشعوذين، لكنه طالبهم بِالكفّ عن هذه الممارسات البالية. عِلما أن هذا المدافع ينشط حاليا في نادي الهلال السوداني.

هذا وردّ صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني على الاتّهامات بِمُمارسة الشعوذة، وقال إن التقرير شتيمة لِكل اللاعبين الذين ساهموا في حصد منتخب “الأسود الجموحة” للكؤوس، والتألّق في المحافل الدولية. وأكّد أن نجاحات الكرة الكاميرونية جاءت بعد تضحيات جسيمة لا غير.