فلسطين تطلب تصويت مجلس الأمن على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هذا الشهر

قدّمت دولة فلسطين مساء الثلاثاء، طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة، بإحالة طلبها للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى مجلس الأمن.

وقالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة عبر منصة “إكس”، إنها أرسلت برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتريش “تطالب فيها بالمضيّ في طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وجاء في نصّ الطلب:”يشرفني أن أطلب إعادة النظر في هذا الطلب من قبل مجلس الأمن خلال شهر أفريل 2024. وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن”.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.