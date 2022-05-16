وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح لوسائل الإعلام: “لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيعزّز الهيكليات الأمنية في قارتنا”.
وأضاف: “هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا. وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو”.
قبل أن يؤكد قائلا:”سنتابع من الناحية العملية تأثير ذلك على بأمننا، الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الإطلاق”.
غير أنه أشار إلى أنّه بالمقارنة مع أوكرانيا، ليس هناك نزاع على الأراضي بين روسيا من جهة، والسويد وفنلندا من جهة أخرى.