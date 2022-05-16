قال الكرملين الروسي يوم الإثنين، إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح لوسائل الإعلام: “لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيعزّز الهيكليات الأمنية في قارتنا”. وأضاف: “هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا. وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو”. قبل أن يؤكد قائلا:”سنتابع من الناحية العملية تأثير ذلك على بأمننا، الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الإطلاق”. غير أنه أشار إلى أنّه بالمقارنة مع أوكرانيا، ليس هناك نزاع على الأراضي بين روسيا من جهة، والسويد وفنلندا من جهة أخرى.

فنلندا تعلن عن طلب الانضمام إلى الناتو

يوم 15 ماي ، أعلنت فنلندا رسميا ترشيحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقال رئيسها ساولي نينيستو، أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الحلف.

وكان مكتب الرئيس الفنلندي، أعلن السبت، أن الرئيس ساولي نينيستو أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رسميا بطلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وتعتزم روسيا تعليق صادرات الطاقة إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت بسبب مشاكل في تلقي المدفوعات، حسب بيان مشغل نظام النقل الفنلندي (فينغريد).

وقال بيان فينغريد”: “RAO Nordic Oy، وهي شركة تابعة للكيان الروسي Inter RAO، الذي يتاجر بالكهرباء عبر موصلات 400 كيلو فولت، ستعلق واردات الكهرباء إلى فنلندا في الساعة 1 صباحًا يوم السبت 14 مايو 2022”.

وقالت الشركة التابعة إنها لم تتلق مدفوعات عن كميات الكهرباء المباعة منذ 6 مايو/ أيار، وأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخ تداولها.

وأضافت: “لسوء الحظ، في ظل الوضع الحالي المتمثل في نقص الدخل النقدي، لا تستطيع RAO Nordic سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من روسيا. ولذلك، فإننا مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 ماي”.

وفقًا لفينغريد، فإن كفاية الكهرباء في فنلندا ليست مهددة، حيث غطت الواردات الروسية في السنوات الأخيرة 10٪ من إجمالي استهلاك فنلندا.

وقالت ريما بايفينن، النائب الأول لرئيس عمليات نظام الطاقة في فينغريد: “سيتم تعويض نقص استيراد الكهرباء من روسيا عن طريق استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وتوليد المزيد من الكهرباء في فنلندا”.