فوز المنتخب المحلّي الجزائري

فاز المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم على نظيره السوداني سهرة الخميس بِثنائية نظيفة.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة التحضيرية، بِمدرّجات شاغرة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل ثنائية محلّيي “الخضر” مهاجما نادي اتحاد العاصمة: عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الأولى، وأيمن محيوس في الدقيقة الـ 77.

وشهدت المباراة لحظة تعاطف مع أسرة اللاعب الدولي بلال بن حمودة، الذي وافته المنية في جوان الماضي، بعد أن كان يحجز مقعدا ضمن صفوف الفريق الوطني المحلّي. حيث وجّهت “الفاف” الدّعوة إلى والد الفقيد للحضور إلى ميدان وهران، كما ارتدى زملاء زكريا دراوري أقمصة داخلية كُتبت عليها عبارة: “لن ننساك بلال”.

وكان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة قبل هذه المباراة، قد تعادلوا بِهدفَين لِمثلَيهما مع أكابر نيجيريا، في لقاء تحضيري أوّل احتضنه ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مساء الجمعة الماضية، وكذلك بِلا جمهور.

ويستعدّ المنتخب المحلّي الجزائري والسوداني لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر سحب قرعتها هذا السبت، وتنظيم نهائياتها بِأرض الوطن ما بين جانفي وفيفري 2023. بينما فشلت نيجيريا في التأهّل لِهذه المنافسة.