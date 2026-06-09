فوز وخسارة للفئات الصغرى لـ “الخضر”

فاز المنتخب الوطني الجزائري صنف أقل من 16 سنة مساء الثلاثاء، بِنتيجة (1-5) على نظيره السعودي.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِالسعودية، فيما يشرف على أصاغر “الخضر” المدرب كريم زياني.

وكان المنتخب الوطني صنف أقل من 16 سنة، قد فاز أيضا على نظيره السعودي، لكن بِنتيجة (1-2)، في مباراة ودّية أولى أُقيمت فعالياتها السبت الماضي.

وتنتظر المنتخب الوطني لِهذه الفئة شهر سبتمبر المقبل، تصفيات كأس أمم إفريقيا أشبال.

وبِالمقابل، مُني المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم مساء الثلاثاء، بِخسارة (1-3) أمام نظيره وضيفه الموريتاني.

ولُعبت هذه المواجهة التحضيرية بِميدان “5 جويلية 1962”.

وكان لاعبو الناخب الوطني رفيق صايفي قد فازوا على نفس الفريق (2-0)، في لقاء ودّي احتضنه الميدان ذاته السبت الماضي.

ويستعدّ المنتخب الأولمبي لِبطولة إفريقيا صنف أقل من 23 سنة، المؤهّلة بِدورها إلى أولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية صيف 2028.