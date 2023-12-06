فيات تطلق السيارة النفعية “تيتانو” حصريا من الجزائر

بأسعار تتراوح بين 351 إلى 431 مليون سنتيم

أعلن مصنع السيارات الإيطالي فيات، فرع مجموعة ستيلانتيس، إطلاقا عالميا وحصريا للسيارة النفعية “بيك-آب تيتانو” من الجزائر والبرازيل، بأسعار تنطلق من 351 إلى 431 مليون سنتيم.

وأفاد بيان لـ”فيات الجزائر” تلقت “الشروق” نسخة منه، أن المولود الجديد للمصنع الإيطالي يتميز بالقوة والقدرة على التكيف مع كل أنواع الطرق والأرضيات، فضلا عن الحمولة التي لا تضاهى وقدرة الجر العالية لتلبية احتياجات المهنيين.

وأشار البيان إلى أن هذا الإطلاق يندرج في إطار استراتيجية عالمية لتطوير منتجات فيات، وهي تعتبر أحدث ابتكارات المصنع، والتي يمكن من خلالها التمتع بالمناظر الطبيعية النابضة بالحياة في الجزائر.

وصرح سمير شرفان، مدير العمليات بمجمع ستيلانتيس العالمي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن “إطلاق فيات تيتانو في الجزائر يعتبر علامة فارقة مهمة لمجموعة ستيلانتيس”، مضيفا انه “بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للزبائن، من خلال هذه السيارة الجديدة، نحن نقوم بتوسيع مجموعتنا من حلول التنقل في فئة سيارات الـ’بيك-آب'”، وأن “هذا الإطلاق يؤكد مجددا التزام المجموعة بتعزيز ريادتها في سوق المركبات التجارية الخفيفة في المنطقة”.

وحسب البيان، فإن فيات تيتانو سيكون متاحا لتقديم طلبات مسبقة لشرائه اعتبارا من الخميس 7 ديسمبر 2023، وسيكون متوفرا في صيغتين، الأولى قمرة (كابين) مفردة 2×4 والثانية بقمرة مزدوجة بدفع رباعي 4×4.

أما الأسعار التي أعلن عنها المصنع الايطالي، فإنها تنطلق من 351 مليون بالنسبة لتيتانو بقمرة مفردة (إيندورانس) 2×4، وتصل إلى431 مليون سنتيم بالنسبة لتيتانو مزدوج القمرة (فولكانو) 4×4.

وتتوفر السيارة النفعية الجديدة لـ”فيات” على محرك ديزل بسعة 1.9 لتر يولد قوة تقدر بـ150 حصان، وعلبة تغيير سرعات يدوية من 6 روابط، وبإمكانه تحمل حمولة بـ 1.2 طن.