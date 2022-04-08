فيديو حول تعرض باكاري غاساما لاعتداء بالسودان يحدث جدلا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه لجماهير سودانيّة تتعرّض بالضرب للحكم الغامبي بكاري غاساما الذي تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى ضدّه بسبب “الأخطاء التحكيميّة” خلال مباراة الكاميرون والجزائر ضمن تصفيات مونديال 2022.

يظهر الفيديو شجاراً يقع خلال مباراة لكرة القدم يتبعه اقتحام الجماهير أرض الملعب والتعدّي بالضرب على الحكم وملاحقته حتى سيارة الإسعاف.

حصد الفيديو مئات آلاف المشاركات وجاء في النصّ المرافق له “الشعب السوداني هو الوحيد الذي أعطى حقّ الحكم بكاري (غاساما)…شاهد حتى النهاية”.

شكوى بحقّ غاساما

وكان الغامبي بكاري غاساما حكم المباراة التي انتزع خلالها منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

وقد طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، في 31 آذار/مارس 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث خلال المباراة.

وتقدّم “الفاف” بشكوى ضد غاساما مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

فيديو قديم لحكمٍ آخر

إلا أنّ الفيديو المتداول قديم ولا علاقة له بالحكم الغامبيّ.

فقد أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل “سودان- جماهير- ضرب- حكم”، إلى مقالات نشرتها مواقع إخباريّة عدّة عام 2019 تشير إلى اعتداء جماهير نادي “المريخ” على حكم مباراة في الدوري السودانيّ. وتضمّن بعض هذه المقالات الفيديو المتداول نفسه.

كما نشرت قناة محليّة سودانيّة تقريراً إخبارياً حول الإشكال خلال هذه المباراة التي جمعت ناديي “المريخ” و”هلال الأبيض”، في 28 أفريل 2019، ضمن الدوري السودانيّ.

وقد اقتحم جمهور المريخ الملعب واعتدى بالضرب على حكم المباراة الطيب حسن بعد أن أشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب بكري المدينة الذي رفض الامتثال والخروج من الملعب.

وطال الاعتداء كلّ عناصر الطاقم التحكيمي وهم نصر الدين السني وخالد أبو جلحة والمثنى أبو عيسى بحسب مواقع محليّة. ولا علاقة للحكم الغامبي بكاري غاساما بكلّ ذلك.