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فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

الشروق أونلاين
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فيديو “صادم”.. ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة

نشر موقع “الجزيرة نت” عبر صفحاته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو “صادم” لاستخدام ثلاجة “الآيس كريم” لحفظ جثامين الشهداء في غزة. 

وهذا في ظل ارتفاع عدد الشهداء واكتظاظ ثلاجات الموتى، حيث لم تجد مستشفيات غزة غير ثلاجة المثلجات لحفظ الجثامين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 شهيد، و7696 مصابا حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينة في غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية في غزة أنّ من بين الشهداء 614 طفلاً و370 إمرأة، ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإصابة 7696 مواطنا بجروح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 إمرأة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استشهد نحو 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وأصيب أكثر من 1788 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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