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جواهر

فيديو لامرأة أمام الكعبة بملابس إحرام الرجال يثير الجدل.. ما القصة؟

جواهر الشروق
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فيديو لامرأة أمام الكعبة بملابس إحرام الرجال يثير الجدل.. ما القصة؟
مواقع التواصل
الصورة المثيرة للجدل من أمام الكعبة

أثار فيديو منتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيل إنه لامرأة متبرجة ترتدي ملابس إحرام الرجال أمام الكعبة المشرفة جدلا واسعا.

تظهر في الفيديو الذي أربك مستخدمي مواقع التواصل، شابة بشعر مكشوف، مرتدية اللباس الأبيض الخاص بالرجال، وتلتقط صورا من داخل الحرم المكي.

وتساءل نشطاء حول حقيقة المقطع المصور من أمام الكعبة وداخل الحرم بين الطائفين، وهل هو مفبرك، أم الشخص مستعمل فلتر؟

فيما تساءل البعض الآخر إن كان الظاهر في المقطع رجلا أم امرأة لأن الملامح أنثوية واللباس رجالي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن المعني رجلا وليس امرأة، ولكن ملامحه أقرب للأنوثة بسبب شعره الطويل المصبوغ، ونعومة بشرته.

وقد نشر العديد من مقاطع الفيديو والصور من داخل الحرم عبر حسابه على تيك توك.

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