-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الخارجية: الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف بالمغرب
العالم

فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

الشروق أونلاين
  • 367
  • 0
فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب
أرشيف
لقطة من الفيديو

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد مؤلمة لهلع السكان، لحظة وقوع زلزال عنيف بالمغرب، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وفي الفيديو، شابان يجلسان تحت شرفة بناء في منطقة غير محدّدة، قبل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز بعد لحظات قليلة، ليهرع الموجودون بالمكان إلى الهرب في كل الاتجاهات.

وعندما كان بعض سكان المنطقة يركضون نحو البناية، سقط ركام كبير منها جراء قوة الهزة، ليعودوا أدراجهم نحو الطريق المجاور.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى غاية منتصف نهار السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

مقالات ذات صلة
اختتام أول قمة مناخ إفريقية بالتوقيع على إعلان نيروبي

اختتام أول قمة مناخ إفريقية بالتوقيع على إعلان نيروبي

البنتاغون يلغي اختبارا لأول سلاح “فوق صوتي” في الولايات المتحدة

البنتاغون يلغي اختبارا لأول سلاح “فوق صوتي” في الولايات المتحدة

الصّين تحذّر من “حرب باردة جديدة”

الصّين تحذّر من “حرب باردة جديدة”

هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

غوتيريش يُحذر.. “الإنهيار المناخي بدأ”

غوتيريش يُحذر.. “الإنهيار المناخي بدأ”

رسميا: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي

رسميا: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد