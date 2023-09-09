فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد مؤلمة لهلع السكان، لحظة وقوع زلزال عنيف بالمغرب، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وفي الفيديو، شابان يجلسان تحت شرفة بناء في منطقة غير محدّدة، قبل أن تبدأ الأرض بالاهتزاز بعد لحظات قليلة، ليهرع الموجودون بالمكان إلى الهرب في كل الاتجاهات.

وعندما كان بعض سكان المنطقة يركضون نحو البناية، سقط ركام كبير منها جراء قوة الهزة، ليعودوا أدراجهم نحو الطريق المجاور.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى غاية منتصف نهار السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.