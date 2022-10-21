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في حادثة نادرة.. زرافة تهاجم رضيعة وتتسب في وفاتها

الشروق أونلاين
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في حادثة نادرة.. زرافة تهاجم رضيعة وتتسب في وفاتها
ح.م
صورة تعبيرية

تسببت زرافة في وفاة رضيعة تبلغ من العمر 16 شهرا بعدما هاجمتها ووالدتها، الأربعاء، في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا لأسباب لا تزال غامضة.

وأوضحت متحدثة باسم شرطة مدينة دوربان الساحلية لوكالة فرانس برس أن أمّاً في سن 25 عاماً وابنتها البالغة 16 شهراً تعرضتا لهجوم بعد ظهر الأربعاء في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي وتعرضتا “للدهس من جانب زرافة”.

ونُقلت الطفلة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة “حيث فارقت الحياة”. أما الوالدة فنُقلت بواسطة طوافة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث لا تزال في حالة حرجة الخميس.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة غير الاعتيادية، إذ معروف بأن الزرافات لا تتهجم في العادة على البشر.

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